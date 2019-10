Benevento, partitella in allegria Il Perugia nel frattempo giocava un'amichevole col Pomezia (5-0)

Mentre il Benevento dedicava il suo giovedì ad una doppia seduta di allenamento (nel mattino anche esami ematici per i giocatori), il Perugia giocava un'amichevole col Pomezia, squadra che milita in serie D: 5 a 0 il risultato finale a favore dei Grifoni, con reti di Fernandes, Falzerano e Melchiorri nel primo tempo e una doppietta di Cristian Buonaiuto nella ripresa.

Il Benevento replicherà ai prossimi avversari in campionato sabato mattina, quando affronterà la formazione Primavera allenata da Romaniello. Un buon test anche quello, che servirà a tenere alta la concentrazione e a non perdere il ritmo partita. A pensare alla sfida col Perugia si comincerà dal prossimo lunedì, quando Inzaghi darà il via alla settimana tipo in attesa del confronto con una delle più serie candidate alla vittoria in questo campionato.

Per il Benevento sarà l'inizio di un tour de force notevole, che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare una dopo l'altra alcune delle formazioni più temibili di questa serie B: sabato 19 ottobre, dunque, toccherà al Perugia, sabato 26 si viaggerà alla volta di Pescara, mercoledì 30 arriverà al Vigorito la Cremonese degli ex Baroni e Ceravolo, domenica 3 novembre si replicherà con l'Empoli di Bucchi e Bandinelli.

Come dire che bisognerà essere sempre sul pezzo e senza defaillances. Per questo è importante recuperare i pezzi mancanti (Sau, Schiattarella e Volta), tenendo sempre alta la concentrazione di tutti gli altri.

Ieri pomeriggio, dopo la mattinata dedicata agli esami clinici e alla palestra, la squadra di Inzaghi è scesa di nuovo in campo per la seconda seduta giornaliera. Questa volta partitella con grande partecipazione di tutti (gli infortunati, ma anche Hetemaj hanno contnuato il lavoro in palestra) e un paio di gol di Samuel Armenteros che ha mostrato di essere in gran forma e voglioso di dare il suo contributo.