Inzaghi-Oddo, sfida mondiale Un solo precedente in Coppa: 3-0 per Superpippo. Che è in vantaggio anche sul Perugia

A Perugia continuano a sognare una vendetta covata da ben tre anni. Si passa sopra persino alle ultime due sconfitte in campionato dell'anno scorso, perchè quelle che incutono ancora sentimenti di rivalsa sono le due gare play off del 2016-17, che spalancarono le porte della serie A alla strega e le chiusero in faccia ai Grifoni. Una vendetta covata soprattutto dall'ambiente, un po' meno dalla squadra che ha per la maggioranza nuovi protagonisti, così come quasi tutti nuovi sono quelli del Benevento.

Nuovi anche i due timonieri, petto ricolmo di medaglie, “amici contro”. Pippo Inzaghi e Massimo Oddo in carriera sono stati più compagni che rivali: nel Milan innanzitutto, poi in Nazionale, già proprio quella che vinse i Mondiali del 2006. Non si sono mai persi di vista, ne è riprova il post di Oddo sul suo profilo Instagram in occasione del recente compleanno di Superpippo. Auguri affettuosi e simpatici: "Tanti auguri Pippero!!!"

Da allenatori si sono affrontati una sola volta, l'anno scorso in Coppa Italia: Pippo era sulla panchina del Bologna, Max su quella del Crotone. Al Dall'Ara vinsero i felsinei per 3 a 0, doppietta di Orsolini e gol di Falcinelli, che oggi gioca tra i Grifoni di Oddo, in un gioco di incroci che rende questa sfida sempre più eccitante.

Per dirla coi numeri Massimo Oddo ha affrontato due volte in carriera il Benevento: una volta in serie A con la sua Udinese alla Dacia Arena e vinse 2-0, l'altra in B, lo scorso anno, sulla panchina del Crotone e perse 3 a 0. Una particolarità: le due sfide si sono giocate entrambe a dicembre, il 10 dicembre del 2017 quela di Udine, il 22 del 2018 quella al Vigorito col Crotone.

Per Superpippo tre sfide al Perugia, tutte nella stagione 2017-18 tra il Venezia e i Grifoni: la prima il 12 novembre 2017, vittoria per 1a 0 con gol di Garofalo. Nelle file veneziane Vicario e Falzerano, che oggi sono a Perugia. Negli umbri allenati da Breda c'era Massimo Volta, oggi giallorosso, e Buonaiuto (oltre a Bandinelli e Pajac). Gara di ritorno al Curi il 14 aprile del 2018: vantaggio veneziano con Modolo, pareggio perugino a 5' dalla fine con Buonaiuto. Ultima sfida di quella stagione, la più importante, il 3 giugno 2018: preliminare play off per la promozione in serie A. Sulla panchina perugina è arrivato da un paio di settimane Alessandro Nesta, su quella lagunare non c'è Superpippo, solo perchè è squalificato ed è sostituito da Maurizio D'Angelo. La partita è un trionfo per la squadra veneta: finisce 3 a 0 con i gol di Stulac, Modolo e Pinato. Due vittorie ed un pari in una sola stagione è un bel bottino, non si può dire che i Grifoni abbiano portato sfortuna finora a Inzaghi.