Benevento, test con la Primavera a porte aperte Si gioca domani mattina all'Antistatico alle 10,30

Serve soprattutto per mantenere alto il ritmo della prepazione, di formazione “anti-Perugia” è davvero troppo presto per parlarne. Questa mattina, la squadra di Pippo Inzaghi affronterà la formazione Primavera di Romaniello, che a sua volta prepara un match difficile controla capolista del campionato Ascoli. Inzaghi non rischierà nulla: ci sono giocatori che stanno rifinendo il recupero fisico come Schiattarella e Sau, ma anche altri che hanno trascorso qualche giorno in palestra per non appesantire la preparazione.

E' comunque un test che servirà a molto, soprattutto a tenere alta la concentrazione di tutti ad una settimana esatta dalla sfida difficile contro il Perugia.

Il test sarà a porte aperte, come lo sono state le sedute di allenamenti in questi primi giorni della settimana. Orario di inizio 10,30. Come è risaputo, la squadra giallorossa avrà la domenica libera per poi riprendere lunedì pomeriggio con la preparazione classica prima di un match importante.

Lunedì sera conviviale a Napoli col presidente Vigorito.