Benevento, seduta pomeridiana all'Imbriani Hetemaj è tornato ad allenarsi con i compagni

Nuovo allenamento a porte aperte per il Benevento. La truppa di Inzaghi ha sostenuto una seduta improntata sull'aspetto tattico, con i giallorossi che hanno svolto diversi esercizi a campo ridotto. Diverse le soluzioni provate da Inzaghi che continua con la linea del 4-4-2, schieramento che fino a questo momento gli ha permesso di raccogliere delle risposte positive. Non erano presenti in campo Maggio e Volta che hanno sostenuto un lavoro personalizzato, stesso discorso per Sau e Kragl. E' rientrato con il gruppo Hetemaj, mentre Schiattarella ha effettuato delle ripetute a bordo campo.

Nella giornata di domani, come noto, ci sarà il test con la Primavera a partire dalle 10,30. Subito dopo è in programma il rompete le righe, con la preparazione per il match interno con il Perugia che comincerà lunedì.