Il Direttivo di B fa tappa a Benevento L'incontro in occasione della partita della nazionale femminile contro la Georgia al Ciro Vigorito

Il Consiglio Direttivo di B fa tappa a Benevento. Così è stato deciso nella giornata odierna nell'ambito dell'incontro che si è tenuto a Roma tra tutti i presidenti dei club appartenenti alla serie Cadetta. In occasione dell'impegno della Nazionale Femminile che l'8 novembre al Ciro Vigorito affronterà la Georgia per le qualificazioni europee, il direttivo ha deciso di riunirsi nella città delle streghe il giorno prima del match. Giovedì 7 quindi la riunione presso la sede del Benevento Calcio con la partecipazione del presidente della Figc Gabriele Gravina. Un tour sannita per il numero uno del calcio italiano che si fermerà per due giorni in modo da assistere anche all'impegno delle azzurre di Bertolini. A fare gli onori di casa ovviamene ci sarà il presidente del Benevento Oreste Vigorito sempre più impegnato negli "affari" del Direttivo per dare una mano a quella che si spera possa essere una svolta per questo sport in termini di regole ed organizzazione.