Benevento, buon test con la Primavera. Si riprende lunedì All'Imbriani il tecnico Inzaghi ha valutato la condizione dei suoi. Provato Antei come terzino

La settimana del Benevento si è conclusa con un'amichevole a porte aperte disputata contro la formazione Primavera di Nicola Romaniello. Sul manto erboso dell'Imbriani i giallorossi sono stati schierati con il classico 4-4-2, con Montipò tra i pali e la retroguardia composta da Tuia e Caldirola con Antei e Letizia esterni. A centrocampo hanno agito Del Pinto e Viola, mentre sulle corsie esterne hanno spinto Insigne e Tello. In avanti la coppia composta da Coda e Armenteros.

Assente Maggio, sostituito da Antei. Il centrale difensivo anche ieri è stato provato nella posizione di esterno e la squalifica del capitano lascerebbe pensare a un suo possibile impiego in quel ruolo anche in campionato con il Perugia. Ovviamente c'è ancora una settimana di tempo per preparare al meglio l'incontro, con Gyamfi che scalpita per rientrare tra i titolari.

Buona la prestazione della Primavera che non si è risparmiata, al netto della differenza tecnica, contro i più grandi. Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 3-1 per la prima squadra, con marcature realizzate da Armenteros (per lui una doppietta) e Viola. Per gli stregoncini ha gonfiato la rete Alfieri.

Nella ripresa Inzaghi ha schierato coloro che non sono scesi in campo nel primo tempo. In porta Gori. In difesa Gyamfi, Tuia, Pastina e Rillo. Sulle corsie esterne di centrocampo hanno figurato Vokic e Improta con Basit e Sanogo centrali. In vanti Di Serio e Armenteros.

In questa seconda frazione il Benevento ha messo a segno altre due reti, firmate da Improta e Thiam Pape (subentrato al posto di Armenteros). Da segnalare un rigore parato da Ghigo Gori su Dublino.

Dopo la seduta per i giallorossi c'è stato il rompete le righe. La preparazione riprenderà lunedì con il mirino puntato sul Perugia.

Ecco il tabellino:

BENEVENTO 1^ TEMPO (4-4-2): Montipò; Antei, Tuia, Caldirola, Letizia; Insigne, Del Pinto, Viola, Tello; Coda, Armenteros.

BENEVENTO 2^ TEMPO (4-4-2): Gori; Gyamfi, Tuia, Pastina, Rillo; Vokic, Basit, Sanogo, Improta; Di Serio, Armenteros (Thiam Pape).

PRIMAVERA 1^ TEMPO (4-3-3): Manfredini; Onda, Di Ronza, Pastina, Ciaravolo; De Rosa, Federico, Alfieri; Mancino, Thiam Pape, Garofalo.

PRIMAVERA 2^ TEMPO (4-3-3): Manfredini; Menichino, Di Ronza, Ciaravolo, Solimeno; Mirante, Alfieri, De Rosa; Ferraro, Thiam Pape (Dublino), Mancino.