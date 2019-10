Benevento, Antei o Tuia per sostituire Maggio Inzaghi li ha provati nel corso dell'amichevole con la Primavera

C'è tempo per tramutare le prove in realtà, ma è anche vero che le esercitazioni di Inzaghi non sono mai fini a se stesse.

Nella mattinata che sembra un vero e proprio rigurgito di estate, più di un atleta si allena in palestra eludendo l'amichevole con la Primavera e il tecnico ne approfitta per muovere alcune pedine in vista della partita col Perugia.

Tra le assenze accusate all'Imbriani (Sau, Schiattarella, Volta, Hetemaj, Kragl) c'è una sola certezza, quella che si riferisce a Christian Maggio. Il capitano è squalificato e lui di certo, contro i Grifoni, non ci sarà. E' lì, quindi, che si focalizza l'interesse dello staff tecnico. La condizione di Maggio, unita alla sua cifra tecnica che rimane quella di un giocatore di serie A, in questo momento è difficile da colmare. Ed è evidente che si cerchino soluzioni alternative che ne facciano avvertire meno la mancanza. Ne parlammo anche la settimana scorsa, quando scrivemmo: “Il sostituto di Maggio? C'è anche Tuia”. Avevamo “bypassato” Gyamfi, che dopo aver esordito a Pisa era uscito un po' dai radar dello staff tecnico, e avevamo provato a colmare l'assenza con un giocatore di maggiore caratura, anche se non specialista del ruolo.

Avevamo fatto dunque il nome di Tuia, memori di quando nelle file della Salernitana aveva giocato da esterno destro nella difesa a quattro: un ruolo non inedito, insomma, per il difensore romano. Ma Inzaghi ha fatto di più: nel ruolo di terzino destro ha provato anche Luca Antei.

Neanche questo ci sembra un azzardo: l'ex Sassuolo ha un piede educato ed è assolutamente in grado di fare il difensore esterno. Non lo ha fatto tantissime volte, ma in qualche occasione con la maglia nervoverde degli emiliani ha giocato da esterno destro in una difesa a quattro (sfida con la Juventus del 29 gennaio 2017: difesa composta da destra a sinistra da Antei, Cannavaro, Acerbi, Peluso. L'allenatore dei neroverdi era Eusebio Di Francesco).

Per un tempo, dunque, Inzaghi ha provato prima Antei (almeno 35 minuti) spostato a destra, con Tuia e Caldirola centrali e Letizia a sinistra. Poi negli ultimi spiccioli di primo tempo, ha spostato Tuia sull'esterno a destra, richiamando Antei al centro insieme a Caldirola. L'autorevolezza dei due nel ruolo, anche se testati solo in una amichevole contro la formazione Primavera, fa credere che la strada da seguire possa essere proprio questa. C'è solo da scegliere chi andrà a ricoprire il ruolo di esterno tra i due, consapevoli, tra l'altro, che sono in grado di interscambiarsi in qualsiasi momento della partita.