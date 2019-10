Benevento e Caravaggio insieme. Parte la sfida sui social La squadra giallorossa farà visita alla scuola calcio partenopea

La sfida è partita. I piccoli calciatori del Caravaggio Sporting Village tendono la mano, i big del Benevento la prendono e la portano dritta al cuore. Per regalare un sorriso. A chi sogna un futuro in un grande club, come quello giallorosso divenuto in questi anni una realtà consolidata a livello nazionale. Per risultati calcistici e per organizzazione. Da qui l'invito lunedì nel centro sportivo partenopeo. Per un incontro tra la scuola calcio napoletana e la prima squadra sannita con Pippo Inzaghi e tutto lo staff. Gli ingredienti ci saranno tutti. Divertimento, l'immancabile sfera di cuoio e le sfide, quelle che fanno parte di questo bellissimo sport. Dovranno prepararsi bene Letizia, Viola e Coda. I piccoli atleti sono agguerriti. Con loro non si scherza mica. Luciano lancia il guanto di sfida a Gaetano Letizia per una gara di palleggi, Roberto e Cristian non fanno mai cadere la palla a terra, dovrà tenerne conto Massimo Coda così come Nicolas Viola chiamato da un piccoletto a calciare i rigori. Il tutto attraverso uno degli strumenti più popolari del momento. Sui social del Caravaggio e del Benevento Calcio la promessa per un pomeriggio che regalerà emozioni. Può partire quindi il conto alla rovescia. Per un incontro che vedrà la super visione del patròn Oreste Vigorito sempre pronto a sostenere i sogni dei più piccoli e continuamente accanto al suo Benevento che in poche giornate si è già ritagliato un ruolo importante nel campionato cadetto. E che a breve farà tappa al Caravaggio per poi regalarsi una cena in compagnia del massimo dirigente giallorosso. Con le telecamere di Ottochannel che avranno il compito di immortalare l'incontro tra piccoli e grandi calciatori insieme per una serata magica grazie alla famiglia Vigorito.