New York giallorossa, nuova iniziativa di Antonio Attanasio Il tifoso residente in America regalerà cinque abbonamenti ai più presenti in trasferta

Una vita in America, ma con una forte passione giallorossa. Lo scorso agosto Antonio Attanasio, beneventano purosangue residente a New York, decise di regalare ben quindici abbonamenti a dei tifosi meno abbienti, segnalati dalla Caritas di don Nicola De Blasio. Una iniziativa lodevole che ha fatto breccia nel cuore di tutti gli amanti della Strega e non solo, un modo da parte di Antonio di essere fattivamente partecipe alle sorti del Benevento con un gesto che, oltre all'aspetto economico non di poco conto, sfocia nella più genuina solidarietà nei confronti di chi non ha la possibilità di essere presente al Ciro Vigorito.

Ovviamente Antonio si ripeterà anche il prossimo anno, con altri quindici abbonamenti che metterà a disposizione per coloro che gli verranno segnalati. Il passionale sostenitore sannita, però, ha deciso di realizzare una magnifica doppietta che vi spieghiamo attraverso le sue parole:

"Voglio dare una mano a coloro che macinano chilometri ogni quindici giorni, seguendo sempre il Benevento fuori casa. Ho deciso di premiare cinque tifosi che si recheranno maggiormente in trasferta. Invito, quindi, a conservare tutti i tagliandi delle gare esterne: quando terminerà il campionato provvederemo a fare un sorteggio che decreterà i nomi dei cinque vincitori. Il premio? Ovviamente altrettanti abbonamenti in Curva Sud per la prossima stagione. Il mio intento è quello di dare una mano alla nostra società che ci sta facendo vivere un sogno".

L'iniziativa si chiama "In ogni dove in giro con la Strega nel cuore". Un cuore grande quello di Antonio che, nonostante la distanza da casa, non è mai stato così vicino alla comunità giallorossa.