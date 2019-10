Benevento, Volta e Vokic testimonial di "Manovre per la vita" La campagna organizzata dalla Simeup si è tenuta in piazza Castello

Questa mattina in piazza Castello si è svolta la campagna "Manovre per la vita", organizzata dalla Simeup e atta a mostrare la sequenza di disostruzione da corpo estraneo nel bambino. Presente anche il Benevento Calcio con i calciatori Volta e Vokic che hanno preso parte all'evento, mostrando le operazioni necessarie per realizzare il tutto nel migliore dei modi sotto la guida degli esperti. Una sensibilizzazione importante e preziosa, utile a salvare le vite dei neonati con un intervento tempestivo e decisivo.