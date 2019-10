Benevento, Letizia: "Sosta salutare. Col Perugia per vincere" Il centrocampista Viola: "Ci aspetta una gara complicata che darà il via a un nuovo tour de force

Si è chiusa la settimana di lavoro per il Benevento che da domani indirizzerà il lavoro sull'importante sfida di sabato prossimo contro il Perugia. A margine della seduta di ieri mattina, in cui gli stregoni sono stati impegnati contro la formazione Primavera di Nicola Romaniello, si è espresso così l'esterno di difesa Gaetano Letizia:

"Sono stati dei giorni positivi. Ci siamo allenati in maniera intensa e adesso aspettiamo lunedì per cominciare a preparare nel dettaglio la sfida con il Perugia. Devo dire che la sosta è arrivata nel momento giusto, perché ci ha permesso di recuperare calciatori importanti come Sau e Schiattarella. Chi era un po' più stanco ha avuto modo di ricaricare le batterie. Speriamo di ripartire nel migliore dei modi. Il match di sabato non sarà affatto semplice. Ce la metteremo tutta per conquistare i tre punti e restare al primo posto in classifica".

Per Letizia è stato un inizio più che positivo in campionato, permettendogli di diventare ben presto uno dei più presenti nell'undici titolare: "Sto dando il mio contributo, c'è sempre da migliorare ma spero di dare il mio meglio fino alla fine per questa squadra".

Ha parlato anche Nicolas Viola:

"Ci aspetta una gara complicata come tutte quelle di serie B. Il test di ieri mattina è stato molto importante per tenere il ritmo e non perdere minuti. Da lunedì penseremo solo al Perugia. Devo dire che la sosta è arrivata nel momento giusto per permetterci di recuperare al meglio".

A partire dal match con il Perugia comincerà un altro tour de force per i sanniti con ben cinque gare in diciotto giorni: "Sarà impegnativo come quello appena terminato. Ci prepareremo al meglio per farci trovare pronti e ripetere i risultati ottenuti".