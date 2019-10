Benevento, Inzaghi: "Sarà un piacere rincontrare Oddo" Il tecnico ospite al Caravaggio Sporting Village: "E' una serata che fa bene allo sport"

Grande festa al Caravaggio per l'incontro tra il Benevento e i giovani della scuola calcio del centro sportivo napoletano. Presente la squadra giallorossa al gran completo che ha intrattenuto i bambini con tiri in porta e selfie. Insieme al presidente Vigorito, c'era ovviamente anche il tecnico Pippo Inzaghi che ha commentato così l'abbraccio con i più piccoli:

"Siamo molto contenti di essere qui. Vedere questi ragazzi e una struttura così importante è molto bello. Penso che una serata del genere faccia bene allo sport, mentre per noi è stata utile anche per staccare la testa dal lavoro per qualche ora. Per i giovani è fondamentale divertirsi e fare gruppo, non mettiamogli troppa pressione con delle etichette o presunte eredità. Anche io ho cominciato così, poi la fortuna ha voluto che facessi una carriera meravigliosa. Speriamo che siano nel Caravaggio dei bravi calciatori che possano fare un persorso simile".

Il big match di sabato con il Perugia si avvicina e sulla panchina dei grifoni c'è una vecchia conoscenza di Superpippo, quel Massimo Oddo con il quale ha vinto numerosi trofei: "Qualche volta ci sentiamo, ma questa settimana ci vedremo direttamente allo stadio. Fa sempre piacere ritrovare dei vecchi compagni, come Nesta che sta allenando il Frosinone. Sabato saremo avversari per un giorno, ma resteranno le tante vittorie che abbiamo condiviso. A Massimo auguro il meglio, ovviamente dopo aver giocato con noi".