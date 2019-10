Mastella sullo stadio Vigorito: "Idea convezione di 29 anni" Il primo cittadino: "Fosse per me lo venderei, ma ci sono dei problemi da risolvere"

Interessante intervista rilasciata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in merito alla questione stadio Vigorito. Il primo cittadino si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

"Come Comune siamo in difficoltà perché per tutto ciò che è avvenuto prima del 2017 c'è la giurisdizione dell'organismo di controllo. Ci sono dei debiti non contratti dall'attuale amministrazione che stanno creando non pochi problemi. La questione dello stadio non è affatto semplice. Non ho mai litigato con Vigorito, però purtroppo c'è una esposizione sul piano esterno da parte della Corte dei Conti che al riguardo è severissima. Dobbiamo fare le cose con regolarità, questo mi appare scontato. Prima il Comune pagava le spese dei servizi dello stadio, cosa che non era in disponibilità dell'ente. E' una problematica, questa, che abbiamo risolto. Il dato vero è che non avendo codificato negli anni passati le spese effettuate da Vigorito, oggi diventa complicato riconoscergli il tutto nel migliore dei modi. I tecnici, in tal senso, stanno andando avanti. La dimostrabilità dei lavori in parte c'è stata e in parte no. Bisogna mettere insieme tutti questi aspetti per poi fare il totale. Il futuro dello stadio? Non avrei problemi a venderlo se ci fossero le condizioni. Con il presidente Vigorito ne ho parlato, siamo sull'idea di una convenzione di 29 anni. Per un Comune avere uno stadio di proprietà è sempre un peso e quando si ha a che fare con persone per bene come Vigorito trovare un accordo è un piacere. Occorre, però, eliminare prima la mattanza che c'è, altrimenti non possiamo muoverci".