Il Benevento alla BigMat Edil Appia, entusiasmo tra i tifosi Serata particolare per i calciatori giallorossi nella sede di uno degli sponsor ufficiali

Serata speciale per la BigMat Edil Appia. La rinomata azienda di rifornitura di materiale edile, sita in Contrata Piano Cappelle, ha ospitato una rappresentanza del Benevento Calcio presso la propria sede. Ovviamente non è mancato il solito entusiasmo che contraddistingue simili eventi, con tanti bambini che hanno accolto i calciatori giallorossi chiedendogli foto e selfie.

La BigMat Edil Appia è uno dei partner ufficiali del sodalizio sannita, come sottolineato dal proprietario Giuseppe Giangregorio che, oltre a effettuare una panoramica sulla propria attività, ha sottolineato l’importanza del legame con il Benevento Calcio, augurandogli ogni bene per la stagione corrente che, si spera, possa culminare con la promozione in serie A.

A essere sommersi dall’affetto dei tifosi sono stati i vari Letizia, Antei, Tuia, Viola ed Hetemaj. Qualche ora di svago per loro tra gli intensi allenamenti che sta preparando Inzaghi in vista dell’importante match con il Perugia. La concentrazione è massima, ma è chiaro che simili momenti sono salutari sia per gli atleti che per i sostenitori, verso poi il prossimo tour de force di campionato che sarà a dir poco impegnativo.

Tra i clienti della BitMat Edil Appia ci sono, ovviamente, tanti tifosi che hanno accolto con entusiasmo l’invito di Giangregorio. Alla serata ha partecipato anche il basket Sant’Agnese, compagine che vanta come sponsor principale proprio il marchio dell’azienda sannita. Un abbraccio con il Benevento Calcio è stato d’obbligo, con delle pacche sulle spalle e i migliori auguri reciproci per la stagione.

Una serata che rappresenta la prima di una lunga serie. Il Benevento Calcio tiene molto ai suoi sponsor e nelle prossime settimane verranno organizzati nuovi eventi, per stringere sempre più il legame tra le parti nella grande famiglia giallorossa.