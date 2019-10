L'arbitro della promozione per Benevento - Perugia Tra i precedenti spicca il 3-0 rifilato al Lecce che permise alla Strega di ottenere la serie B

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere il big match di sabato tra Benevento e Perugia, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle 18. Il fischietto laziale è un quarto anno in serie B e vanta quattro precedenti con la Strega, di cui due che rievocano dolcissimi ricordi: il primo riguarda il sei a zero rifilato alla Casertana nella storica stagione della promozione in serie B. Il secondo, ovviamente, è relativo proprio alla gara del salto di categoria, quando al Vigorito la truppa guidata all'epoca da Gaetano Auteri vinse nettamente contro il Lecce per 3-0. Ecco tutti i precedenti:

30 gennaio 2016, Foggia - Benevento 1-1 (Lega Pro)

13 marzo 2016, Benevento - Casertana 6-0 (Lega Pro)

30 aprile 2016, Benevento - Lecce 3-0 (Lega Pro)

23 febbraio 2019, Foggia - Benevento 1-1 (serie B)

Tra i cadetti Marinelli ha diretto 48 incontri, contraddistinti da 16 vittorie interne, 18 pareggi e 14 exploit esterni. Ha concesso 14 rigori e tirato fuori in 15 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Pagliardini. Quarto uomo Camplone.