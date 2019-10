Benevento - Perugia, la conferenza di Inzaghi Il tecnico presenterà il match di domani con il Perugia

E' tutto pronto per la conferenza stampa di Pippo Inzaghi che presenterà l'incontro di domani contro il Perugia di Massimo Oddo:

"La sosta ci è servita per lavorare. Adesso attacchiamo subito la spina. E' chiaro che ci aspetta una bella partita. Il Perugia è una squadra che lotterà per la serie A, il fatto che si permette il lusso di tenere Falcinelli e Melchiorri in panchina dimostra quanto sia forte. E' un impegno molto duro, hanno un ottimo lavoro che gli ha dato un bel gioco. Non a caso sono secondi in classifica. Abbiamo la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico. I ragazzi meritano l'affetto della gente. L'importante è capire che non abbiamo ancora fatto niente e che le insidie sono dietro l'angolo".