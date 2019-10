Benevento - Perugia, il dato della prevendita Si punta a superare diecimila unità

Sale l'attesa per il big match tra Benevento e Perugia, in programma domani pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle 18. Cresce gradualmente anche il dato della prevendita, con la tifoseria giallorossa che parte da una base di 7805 abbonati. Alle 19 di questa sera si contavano 1172 biglietti venduti per i locali, permettendo quindi di ottenere la cifra complessiva di quasi 9mila unità. L'obiettivo, appare scontato, è quello di raggiungere almeno quota diecimila per un match di rivelante importanza in chiave primato, come tra l'altro sottolineato da Pippo Inzaghi nel corso della conferenza stampa, chiedendo a gran voce l'aiuto del pubblico.

Da Perugia si contano 152 biglietti staccati. Ricordiamo che per gli ospiti la prevendita è terminata alle ore 19.