Benevento, sorpresa tra i convocati: c'è il giovane Moccia Il difensore milita nell'under 17 di Formisano

Inizialmente non era stato segnalato nell'elenco, poi il Benevento ha provveduto a fare l'aggiunta. Per il centrale difensivo Marco Moccia è sicuramente una data da ricordare, considerato che a soli sedici anni è stato convocato da Pippo Inzaghi in prima squadra. Il giovane calciatore milita nella formazione under 17 allenata da Alessandro Formisano. Complice la sosta del torneo e l'infortunio subito dal Primavera Pastina, lo staff tecnico della prima squadra ha deciso di attingere dalla compagine dei 2003, scegliendo uno dei suoi elementi migliori. E' il giusto riconoscimento per Moccia che, con massima dedizione e impegno, è riuscito negli anni a compiere passi da gigante fino a diventare un pilastro della sua squadra. Un punto di partenza che deve rappresentare una spinta in più verso i traguardi futuri, considerato che i margini per crescere sono ancora notevoli. Moccia adesso si gode il momento, prima di rigettarsi nella mischia del difficile campionato under 17.