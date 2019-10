Benevento, Perugia battuto e primato confermato I giallorossi vincono di misura al termine di una infinita. Due espulsioni e 8 minuti di recupero

98' Termina la partita! Il Benevento vince e si conferma al primo posto in classifica al termine di una gara incerta fino all'ultimo. Decisivo un gol di Armenteros giunto nel primo tempo, nel quale i giallorossi hanno fatto la partita al meglio. Nella ripresa, complice anche il rosso rimediato da Tello, c'è stata un po' di sofferenza in più ma la Strega è riuscita a strappare con le unghie e con i denti tre punti preziosissimi in chiave classifica.

95' Il Perugia prova l'assalto finale, fiato sospeso al Vigorito

93' Ci prova Rosi, Montipò para in due tempi

91' Espulso anche Cilento, contestatissimo l'arbitro Marinelli

90' Ammonito Viola per simulazione

90' Concessi otto minuti di recupero

87' Ultimo cambio per la Strega: entra Del Pinto al posto di Hetemaj

83' Bruttissimo fallo di Carraro su Hetemaj: l'arbitro estrae il cartellino rosso. Ristabilita la parità numerica

82' Giallo anche per Antei

80' Ammonito Inzaghi per eccessive proteste

77' Forte tiro dalla distanza di Rosi, Montipo' respinge

76' Entra Melchiorri al posto di Falcinelli

72' Il Perugia spinge per il pareggio, il Benevento si oppone bene

69' Entra Kragl al posto di Insigne

66' Altra ripartenza del Benevento con Coda che serve Insigne, il folletto partenopeo prova il sinistro a giro ma Vicario si oppone mettendoci la mano

61' Per il Perugia entra Dragomir al posto di Kouan

58' Cross di Viola per la testa di Improta, la palla si spegne abbondantemente sul fondo

56' Primo cambio per il Benevento: dentro Improta al posto di Armenteros

54' Il fallo di Tello non permette a Falzerano di continuare la sfida: entra Fernandes al suo posto

51' Benevento in dieci uomini: Tello commette fallo su Falzerano e subisce il secondo giallo

50' Passaggio sbagliato di Letizia, la palla va a Carraro che prova la conclusione sfiorando la porta difesa da Montipò

19:10 Comincia la ripresa. Nessun cambio per entrambe le squadre

48' Termina il primo tempo. Benevento - Perugia 1-0

47' Ammonito Iemmello per fallo su Tuia

46' Tiro dalla distanza di Letizia facilmente bloccato da Vicario

45' Tre minuti di recupero

44' Tiro - croos di Falzerano sul primo palo, Montipò devia in angolo

40' Forte conclusione di Coda dal limite respinta da Vicario

38' Gialli per Tello e Kouan

35' La Strega spinge alla ricerca del raddoppio

32' Ammonito Hetemaj

29' Sul successivo calcio d'angolo, Viola dà un grande effetto alla palla tanto che sfiora di pochissimo lo specchio della porta

29' Palla per Coda che, contrastato da due avversari, prova il tiro ravvicinato: Vicario respinge

23' Il Perugia prova a farsi vedere dalle parti di Montipò

20' GOOOOL DEL BENEVENTOOOOO! Croos di Letizia per Insigne che fa da sponda di testa, la palla va ad Armenteros che calcia in porta, trova l'opposizione di Vicario, ma quando l'estremo difensore interviene la sfera ha già varcato interamente la linea di porta

16' Cross di Antei per la testa di Viola, la palla si spegne sul fondo

10' Benevento con baricentro alto. Il Perugia aspetta

7' Espulso Pasquale Foggia dalla panchina per eccessive proteste

6' Contatto tra Gyomber e Armenteros in area, per l'arbitro non è rigore. Grandi proteste da parte del Vigorito

4' E' Antei che gioca sulla corsia destra di difesa. Sorpresa nell'undici schierato da Inzaghi che nella conferenza di ieri ha annunciato di essere indeciso tra Tuia e Gyamfi in quella posizione di campo. L'ex Salernitana ricopre il ruolo di centrale al fianco di Caldirola

2' Inizio sin da subito intenso, con le due squadre che non risparmiamo colpi proibiti

Ore 18:03 Comincia la partita. Benevento con la classica tenuta giallorossa. Perugia in maglia bianca

Ore 18:00 Le squadre entrano in campo

Siamo al Ciro Vigorito per assistere al big match tra Benevento e Perugia, valevole per l'ottava giornata del campionato di serie B. I giallorossi occupano il primo posto in classifica e sono determinati a mantenerlo, contro una formazione di livello come quella umbra che segue a una lunghezza. Nessuna sorpresa nella formazione titolare, con Tuia che coprirà il ruolo di terzino destro al posto di Maggio. Linea di centrocampo confermata con Insigne, Hetemaj, Viola e Tello. In avanti Coda e Armenteros. Tra le fila del Perugia, allenato da Massimo Oddo, ci sono gli ex Iemmello, Buonaiuto e Di Chiara. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Tuia, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne, Viola, Hetemaj, Tello; Coda, Armenteros. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Kragl, Improta, Basit, Gyamfi, Di Serio, Moccia, Sau, Vokic, Schiattarell. All.: Inzaghi

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Carraro, Falzerano, Kouan; Buonaiuto; Falcinelli, Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Dragomir, Fernandes, Nicolussi Caviglia, Balic, Capone, Melchiorri. All.: Oddo

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

ASSISTENTI: Rossi di La Spezia e Pagliardini di Arezzo

QUARTO UOMO: Camplone di Pescara