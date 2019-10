Benevento, Tuia: "E' più bello vincere partite così maschie" Il centrale difensivo giallorosso: "Continuiamo su questa strada, possiamo giocarcela con tutti"

E' stato uno dei migliori in campo tra le fila giallorosse al fianco di Luca Caldirola. Alessandro Tuia ha commentato così l'importante risultato ottenuto con il Perugia:

"E' stata una partita molto maschia, ma probabilmente vincere gare del genere dà ancora più soddisfazione. Continuiamo su questa strada con la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Potevamo chiudere il primo tempo con un vantaggio maggiore. Poi ti viene in mente la gara con l'Entella dove domini e alla fine subisci il pareggio. L'esperienza ci è servita per portare a casa una gara così difficile. L'arbitro? Non è facile neanche per loro. E' un ruolo difficile, vanno compresi e aiutati".

PALLE LUNGHE - "Può essere una caratteristica in più. Conosco bene Massimo e spesso abbiamo trovato il guizzo giusto in questo modo, stasera non è andata così ma può essere sicuramente un'arma in più".

CONDIZIONE FISICA - "Mi sento bene. Non giocavo da titolare da mesi, ma posso ritenermi soddisfatto per la prestazione che sono riuscito a offrire".

ESTERNO DI DIFESA - "Il mister ha provato un po' tutti in quella posizione. Antei ha fatto una grande partita lì, questo è lo spirito giusto che contraddistingue il nostro gruppo".

TOUR DE FORCE - "Ci aspettano tre gare complicate in pochi giorni. Cercheremo di mettere in campo ciò che abbiamo offerto quest'oggi".