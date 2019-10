Benevento, Armenteros: "Sono orgoglioso di questa squadra" L'attaccante giallorosso: "Siamo riusciti a tenere testa al Perugia anche con un uomo in meno"

E' stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di vincere contro il Perugia al Vigorito. Samuel Armenteros si è soffermato sul risultato, ma anche sull'azione che ha portato all'espulsione di Tello che l'ha visto indirettamente protagonista:

"Eravamo consapevoli delle difficoltà di questo incontro. Per noi era importante vincere per confermarsi al primo posto. Da attaccante sono molto contento per il gol, ma è chiaro che la vittoria va al di là di tutto. Provo tanto orgoglio per questa sqaudra, capace anche con un uomo in meno di tenere testa al Perugia. L'espulsione di Tello? Ho subito una ginocchiata in testa, ma l'arbitro non ha interrotto il gioco e alla fine sappiamo come è andata a finire. Nel primo tempo credo, inoltre, che non sia stato fischiato un rigore nei miei confronti perché Gyomber mi ha bloccato la gamba. Non avevo alcun motivo di cadere in quella posizione, dove mi trovato a tu per tu con Vicario. Nonostante questi episodi, non era affatto facile vincere questa partita. Abbiamo portato a casa i tre punti grazie al sacrificio di tutti".