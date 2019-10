Benevento, Montipò: "Il nostro segreto è la compattezza" L'estremo difensore: "Voglio ripagare la fiducia che la società e il mister mi hanno concesso"

Altra partita da imbattuto per Lorenzo Montipò che ha commentato con il giusto equilibrio la vittoria maturata al Vigorito contro il Perugia:

"Personalmente sto provando a dare la giusta sicurezza alla squadra. In settimana lavoriamo sodo e ho tanta voglia di ripagare la fiducia della società e del mister per avermi scelto. Nonostante l'inferiorità numerica siamo stati attenti, mantenendo la giusta compattezza. Abbiamo concesso soltanto due tiri a Rosi, per il resto il Perugia non ha avuto occasioni nitide. Non ricordo di aver corso grandi pericoli, sono contento di non aver preso gol grazie soprattutto agli attaccanti che ci hanno dato una grande mano. Dopo la sconfitta con il Monza ci siamo guardati in faccia e abbiamo intrapreso questo percorso. Il modulo è la chiave di volta. Quest'anno il mister ci aiuta perché abbiamo una compattezza di squadra tale che non permette agli avversari di rendersi pericolosi. Questo ci aiuta soprattutto nelle ripartenze. Quello che cambia è il lavoro delle punte e dei centrocampisti. Non dobbiamo perdere questo atteggiamento".