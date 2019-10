Inzaghi: "Vittoria che vale doppio. Complimenti ai ragazzi" Il tecnico del Benevento: "Sono molto soddisfatto, manteniamo i piedi ben saldi a terra"

E' un Inzaghi soddisfatto quello che ha parlato alla stampa subito dopo l'importante successo rimediato al Vigorito contro il Perugia. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

"I ragazzi devono continuare su questa squadra, a loro vanno solo i migliori complimenti. Abbiamo subito un tiro in porta nel primo tempo e nella ripresa, nonostante l'uomo in meno, c'è stata la clamorosa occasione con Insigne. Questa è la strada giusta. Bisogna restare con i piedi per terra perché tutte le partite sono complicate. Un po' troppo ingenui in occasione dell'espulsione di Tello. Armenteros ha subito un colpo alla testa e il gioco doveva essere fermato, ma nonostante il mancato fischio dell'arbitro non dovevamo fare quel fallo. Ci siamo complicato la partita in maniera inutile. La squadra è stata molto brava anche in dieci, si è abbassata mantenendo la giusta attenzione. E' una vittoria che vale doppio per tanti motivi. Nel finale è vero che la squadra era in fatica, ma ha giocato quaranta minuti in dieci. Sono molto soddisfatto. Gyamfi? Per lui non è affatto una bocciatura. Si allena bene come tutti, quindi sono chiamato a fare delle scelte. In questo momento, però, è opportuno parlare delle cose belle".

FASE DIFENSIVA - "La sicurezza è data da tutti che partecipano fattivamente alla fase di non possesso. Sono convinto che questa squadra possa crescere ancora molto. Queste partite possono dare qualcosa in più, partendo dal presupposto che dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra".

INSIGNE - "Sta facendo bene. Voglio che vada a tirare, infatti mi piace mettere un sinistro a destra e viceversa per trovare il gol".

CAMBI - "Stavo mettendo Sau al posto di Coda, poi fortunatamente Hetemaj ha avuto dei crampi e questo mi ha permesso di inserire Del Pinto. Kragl e Improta hanno dato molto. Ho tante valide alternative e questa è la cosa più importante. Tutti sono entrati nella mentalità giusta, devono capire che io soffro nel lasciarli fuori perché vedo come si allenano e tutti meritano di giocare. Hanno capito questa situazione, infatti quando entrano rispondono alla grande".

RECORD - "Ero un po' preoccupato delle voci apparse in settimana sui nostri record. Adesso dobbiamo tenerceli stretti e provare a continuare questo percorso nel migliore dei modi".