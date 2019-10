Benevento, le pagelle. Difesa imperforabile Tuia e Antei prove da copertina, Viola dirige l'orchestra giallorossa

Inzaghi dice che quella dei suoi è stata una partita fantastica. E dunque è giusto che i vori siano alti. Voti da capolista.

Montipò 7,5 – Perfetto in ogni intervento, provvidenziale sulla stilettata di Rosi dal limite. Protagonista assoluto di questa vittoria giallorossa.

Tuia 7,5 – Non sbaglia un solo intervento su Iemmello, lo costringe alla resa. Il capocannoniere del campionato non tira mai in porta e non è mai pericoloso. Merito soprattutto dell'ex salernitano.

Antei 7,5 – Inzaghi sceglie lui sull'out di destra anziché Gyamfi o Tuia e l'ex Sassuolo non tradisce il suo tecnico. Si ritrova a duellare con l'ex Buonaiuto, ma gli chiude ogni varco. Preciso e puntuale, tempista e grande classe. Il giocatore che tutti conosciamo.

Caldirola 7,5 – La solita prestazione “monstre” del centrale lombardo, che guida da par suo il reparto difensivo giallorosso. Non sbaglia un intervento e dà sicurezza a tutto il reparto.

Letizia 7,5 – Se la deve vedere con Falzerano che fisicamente gli assomiglia. L'ex veneziano non lascia molte tracce, Gaetano invece sforna il solito traversone sul gol della squadra giallorossa. Differenza mica da poco.

Insigne 6,5 - Gioca una partita di grande sacrificio, sforna l'assiste per Armenteros in occasione del gol, ma fallisce un'occasione più facile da concretizzare che da mandare alle ortiche.

Hetemaj 7 – Un guerriero in continui movimento. Il piede non sarà di quelli tanto educati, ma il lavoro che fa per la squadra è davvero mostruoso.

Viola 7,5 – Ancora una volta uno dei migliori dello schieramento giallorosso. E' in una delle sue serati migliori, lotta come un leone e cesella come un artista. Qualità che insieme diventano devastanti

Tello 5 – Che peccato per quell'attimo di follia che gli vale l'espulsione. Gioca una bella partita, ma perde lucidità in occasione dell'infortunio di Aremteros e manda a gambe levate Falzerano.

Armenteros 7 – Un altro gol pesantissimo. Le sue realizzazioni valgono tantissimo, due gol sei punti. Hai detto niente...?

Coda 6,5 – Non si sblocca, anche se le occasioni non gli mancano. Ma gioca ancora con grande cuore e animo. Prima o poi il gol arriverà.

Improta 7 – Entra con grande deterinazione in un momento difficilissimo della partita. Dà una grande mano ai compagni, non si risparmia nella fase difensiva.

Kragl 6- Tocca pochi palloni, servono per far rifiatare la squadra.

Del Pinto sv – Entra nel convulso finale.

Inzaghi 7,5 – Le azzecca tutte, sia in difesa dove l'assenza di Maggio è pesantissima, sia a centrocampo dove attende di poter riavere Schiattarella. La gestione della partita è come sempre intelligente e fruttuosa.