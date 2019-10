De Zerbi: "Squinzi persona rara nel calcio, come Vigorito" Il tecnico del Sassuolo ha ricordato il compianto patron neroverde, menzionando anche Vigorito

Dopo il triplice fischio del match di questa mattina tra il Sassuolo e l'Inter, il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, in sala stampa ha ricordato il compianto presidente emiliano Giorgio Squinzi, scomparso recentemente. Tra le righe l'ex giallorosso ha menzionato anche Vigorito, paragonandolo al compianto patron per spessore umano:

"Mi ritengo fortunato di aver conosciuto Squinzi e sfortunato per averlo vissuto troppo poco. Non era un uomo tipico del calcio, ma di un altro livello per signorilità e finezza. Ho parlato con lui il giusto per capire il suo grande spessore. Avevi sempre la sensazione che ti dicesse qualcosa di diverso rispetto ad altri. Personalmente avuto anche un altro presidente così e sto parlando di Vigorito. Quando ero con lui me lo godevo sempre. Come persona e per valori lo metto vicino a Squinzi".