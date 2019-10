Benevento, oggi la ripresa con seduta a porte aperte L'allenamento comincerà alle 15:30. Parte la prevendita per Pescara

Dopo la domenica di riposo concessa dallo staff tecnico successiva alla vittoria col Perugia, il Benevento tornerà in campo quest'oggi per dare il via alla preparazione della sfida di sabato con il Pescara. I giallorossi si recheranno prima in sala video per analizzare determinati aspetti avvenuti nel corso del successo sulla truppa di Oddo, per poi passare sul manto erboso dell'Imbriani per dare il via alla seduta vera e propria che comincerà alle 15:30. Le porte dell'impianto sportivo sannita saranno aperte al pubblico. Anche nelle prossime settimane, a meno di scelte diverse da parte di Inzaghi e in concerto con la società, i tifosi potranno assistere alla prima seduta settimanale.

Intanto questa mattina è partita la prevendita per Pescara. Previsti 700 tagliandi per il settore ospiti a un costo di 15 euro. Non è necessaria la Supporter Card.