Benevento, la Curva Sud si mobilita per Pescara Gli ultras giallorossi organizzano pullman e incitano a presenziare in massa

Il Benevento è sempre più al comando della classifica e la trasferta di Pescara rappresenta una sfida molto importante per la stagione dei giallorossi. La Curva Sud già si sta mobilitando per presenziare in massa nel settore ospiti dell'Adriatico, come annunciato in un comunicato apparso sui vari profili social:

Vogliamo comunicarvi, che stiamo organizzando la trasferta di Pescara, gara che si disputerà sabato 26/10/2019 alle ore 15:00. La trasferta sarà effettuata in pullman. Il costo per ogni partecipante è di 8 euro per i tesserati Curva Sud, e di 10 euro per i non tesserati Curva Sud. Chi viaggerà con noi, pagherà il biglietto per la trasferta che organizzeremo per Castellammare di stabia, fissata il giorno 09/11/2019, la metà del prezzo che sarà da noi stabilito. Ci teniamo a precisare, che il nostro intento, per quanto riguarda le trasferte che organizziamo, è volto alla sola aggregazione e fratellanza, nel rispetto dei principali valori ultras, e quindi non prevede alcun scopo di lucro. Per info e prenotazioni, potete recarvi solo ed esclusivamente presso la nostra sede, che vi ricordiamo, è sita in via Massimo D’azeglio n.40, a partire dalla giornata di lunedì, dalle ore 17:30 alle 21:00 circa. Troverete dei nostri incaricati che si occuperanno di darvi tutte le informazioni utili, e di prendere le prenotazioni. Quella di Pescara, è una partita di particolare importanza in questa fase della stagione. Abbiamo un primato in classifica da difendere a denti stretti, e i ragazzi che scenderanno in campo, hanno bisogno del nostro incondizionato sostegno. Il nostro invito, è quello di presenziare in numero massiccio, vista anche l’esigua distanza che ci divide dal capoluogo abruzzese, fare quadrato nel settore a noi destinato, colorarlo con stendardi e bandiere, seguire come sempre le direttive impartite dai lanciacori, sostenendo i nostri colori prima, durante e dopo la gara. Vogliamo soprattutto vincere il confronto diretto sui gradoni, e quindi vi chiediamo di collaborare con noi, ed aiutarci il più possibile affinchè ciò avvenga. Compattiamoci, e andiamo a conquistare questa ennesima battaglia. Per l’onore della nostra città, per i nostri colori… surclassiamoli. Come on ultras!