Tello: "Il gruppo è unito. Inzaghi mi dà tanta fiducia" Il centrocampista a Ottogol: "E' stato un errore il fallo commesso su Falzerano"

Non sarà tra i convocati della trasferta di Pescara. Andres Tello resterà nel Sannio a causa della squalifica rimediata con il Perugia per doppia ammonizione. E proprio dal fallo commesso su Falzerano che è partito l'intervento del centrocampista nel corso della puntata di Ottogol:

"E' stato un errore. In quel momento non ho capito bene ciò che stavo facendo. Il mister non mi ha detto nulla, ma il suo sguardo è valso più di mille parole. Il gruppo? Siamo uniti. Lo scorso anno non ci conoscevamo abbastanza, mentre adesso siamo tutti amici. C'è un bel rapporto tra noi e questo ci spinge a dare sempre di più".

Ha poi parlato del ruolo che gli ha riservato Inzaghi. Tello, come noto, da questa stagione viene utilizzato come esterno di centrocampo: "In Colombia giocavo come terzino, poi quando sono arrivato in Italia decisero di spostarmi in avanti perché essendo un calcio molto tecnico non sfruttavo le mie caratteristiche offensive. Nei primi anni sono stato impiegato come mezzala. Sin da subito ho avvertito tanta fiducia da parte di Inzaghi che in ritiro mi disse che per me stava pensando a un ruolo diverso. Mi invita sempre ad andare in avanti perché ho gamba per fare le due fasi senza grossi problemi".