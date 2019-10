Benevento, Coda: "Ci attende un tour de force importante" L'attaccante giallorosso: "A Salerno è avvenuta la svolta. Siamo un gruppo unito e compatto"

Ritarda ancora l'appuntamento con il gol per Massimo Coda, ma chi lo conosce sa bene che l'Hispanico è un motore diesel pronto a mettersi in moto nel momento giusto. Il numero nove giallorosso offre un grande contributo alla manovra dell'intera squadra, nell'attesa di sbloccarsi come sottolineato nel corso di Ottogol:

"Per noi attaccanti il gol fa la differenza, ma in questo momento stiamo girando alla grande anche senza le mie marcature. Sono certo che arriverà presto. E' chiaro che mi manca, ma lavoro per il bene della squadra. Per noi sono stati molto importanti i nuovi acquisti, la società si è mossa andando a coprire le mancanze dello scorso anno. Siamo un gruppo unito. Viviamo tutti a Benevento, un po' ci è stato imposto, ma per noi è un piacere stare insieme. Il rinnovo? Conosco la stima del presidente nei miei cofronti, ci fa sempre piacere quando viene a trovarci. Vedremo".

Ha poi chiuso così:

"Siamo consapevoli di essere molto compatti. E' importante non subire perché prima o poi il gol riusciamo a farlo. Una partita che ci ha dato tanta forza è stato il derby con la Salernitana, dove abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale al massimo. Adesso torniamo a Pescara, dove lo scorso anno giocammo la partita più brutta della stagione. Sarà molto impegnativa. Ci aspetta un tour de force importante, restiamo attaccati all'obiettivo e anche ai record che stiamo facendo perché questo ci porterà a ottenere maggiori risultati".