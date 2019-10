Pescara - Benevento, scopri il dato della prevendita Si prevede una folta partecipazione da parte della tifoseria sannita

La trasferta di Pescara rappresenta un nuovo, difficile, banco di prova per il Benevento che all'Adriatico avrà dalla sua parte una folta rappresentanza della tifoseria. Come accaduto nella scorsa stagione, i sostenitori giallorossi sono pronti a invadere l'Adriatico, anche grazie alla disponibilità dell'intera Curva Sud dell'impianto sportivo abruzzese, messa a disposizione per motivi di ordine pubblico.

A questa sera, dopo soli due giorni di prevendita, sono 769 i tagliandi emessi in favore dei beneventani. Un dato non di poco conto, destinato come sempre a salire nelle prossime ore. E' chiaro che sarà molto complicato far registrare il sold out (la capienza è di circa 4mila unità), ma le previsioni lasciano presagire una presenza di circa 1500 tifosi nel settore ospiti. Il Benevento ha estremo bisogno della sua gente, come sottolineato più volte da Inzaghi anche attraverso i social: stamattina, infatti, ha condiviso su Instagram il comunicato della Curva Sud, nel quale gli ultras invitano a una numerosa partecipazione alla trasferta di sabato.

Intanto quest'oggi gli stregoni hanno sostenuto una doppia seduta d'allenamento. Nella giornata di domani ci sarà un lavoro mattutino sul manto erboso dell'Imbriani.