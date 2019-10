Inzaghi-Zauri, la prima volta contro I tecnici di Benevento e Pescara sono stati compagni di squadra nell'Atalanta nel 96/97

Dopo Massimo Oddo, Luciano Zauri. Superpippo incontra il suo passato prima che il Benevento faccia altrettanto affrontando i suoi ex allenatori. D'altro canto, per quanto ha giocato e con tutti i calciatori che ne hanno condiviso le fortune, appare difficile che Inzaghi non incontri qua e là allenatori che in gioventù hanno giocato con lui. Zauri ha condiviso la maglia dell'Atalanta con Pippo, stagione 96/97. L'allenatore giallorosso ha qualche anno in più del pescarese ed è ovvio che nel 97 mentre Inzaghi diventava Superpippo vincendo la classifica dei cannonieri di serie A con 24 gol, Zauri metteva in carniere appena due presenze.

Qualche ricordo di quell'esperienza insieme deve essere rimasta ad entrambi, anche se è ormai datata. Da allenatori, inutile dirlo, non si sono mai affrontati. Pippo ha cominciato già da qualche anno, Zauri è alle sua prima vera esperienza nel calcio che conta, dopo aver allenato le squadre giovanili del Pescara.

Si ritrovano in un momento che definire agli antipodi non è un azzardo. Il tecnico sannita è primo in classifica e imbattuto, quello pescarese in crisi e con la spada di Damocle dell'ultimatum impostogli dalla società. Le prossime due-tre partite saranno decisive per il suo futuro, a Pescara già hanno evidenziato nomi di possibili stostituti, da Stellone a Di Biagio, passando per Nicola Legrottaglie, attuale tecnico della Primavera pescarese.

Spulciando le statistiche esce fuori che Inzaghi ha affrontato in carriera solo due volte il Pescara, mettendo insieme un pareggio e una sconfitta nell'anno in cui ha guidato il Venezia.