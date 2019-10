Benevento, col Pescara tante scelte per Pippo Assenti solo Tello e Volta. Il tecnico dovrà tener conto anche del turno infrasettimanale

I giallorossi si preparano per la sfida di Pescara. Tante le alternative per mister Inzaghi che per la trasferta in terra abruzzese dovrà fare a meno solo di Tello squalificato e di Volta ancora infortunato. Per il resto ci sarà ampia scelta col rientro di Maggio e i recuperi di Sau e Schiattarella, già pronti nella precedente sfida col Perugia. E' evidente che Inzaghi dovrà tener conto anche del turno infrasettimanale di mercoledì quando il Benevento accoglierà la Cremonese dell'ex Baroni. Insomma sarà un vero e proprio tour de force visto che successivamente ci sarà pure l'Empoli di Bucchi sempre tra le mura amiche. Partite, queste ultime, che potrebbero condizionare alcune decisioni di super Pippo già per l'imminente gara contro gli abruzzesi. Il tecnico sannita potrebbe puntare sulla continuità riproponendo la stessa formazione che ha battuto i grifoni oppure cambiare qualche pedina visto anche il rientro di Maggio nel ruolo di terzino destro. Con qualche certezza: il tandem in difesa formato da Tuia e Caldirola con Letizia sulla destra. Ma le ipotesi si sprecano dal centrocampo in su. Con Schiattarella super Pippo ha diverse alternative anche di modulo, in teoria però. Perché per dirla tutta, la sensazione è che a farla da padrone sarà ancora una volta il vecchio e caro 4-4-2. In fondo perché cambiare? Si potrebbe solo sostituire qualche interprete nella partita casalinga con la Cremonese con la consapevolezza, però, che in questo Benevento non esiste un undici di riserva. Mister Inzaghi potrebbe tranquillamente schierare due formazioni diverse ma ugualmente di qualità. Confermando quanto fatto in questo mercato estivo. Per la serie: tutto è possibile. Eppure difficilmente super Pippo opterà per un totale stravolgimento di formazione in queste prossime partite, tutte fondamentali per premere ancor più il piede sull'acceleratore.