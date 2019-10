Pescara - Benevento, aggiornamento prevendita Superata quota mille da parte della tifoseria sannita

Si è superata quota mille biglietti venduti per la tifoseria giallorossa in vista del match di sabato con il Pescara. Il dato ufficiale, fatto registrare alle 18:30, contava ben 1088 emissioni. Ricordiamo che sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 di domani, dopodiché la prevendita sarà chiusa. Ci si aspetta, quindi, un'ultima impennata per un incontro molto importante che vedrà il Benevento capolista tentare l'allungo su un campo complicato come quello dell'Adriatico.

I sostenitori sanniti si sono mobilitati con numerosi pullman, organizzati dalla Curva Sud e dai vari club, oltre che con pullmini e auto private considerata la distanza e l'orario comodo dell'incontro.