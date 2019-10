Schiattarella: "Sono pronto, non vedo l'ora di giocare" Il centrocampista giallorosso: "Potrei giocare anche a Pescara, poi sta al mister decidere"

E' tutto pronto per la conferenza stampa di Pasquale Schiattarella. Il centrocampista giallorosso presenterà l'importante match di domani, in programma all'Adriatico contro il Pescara. Ecco le sue parole, a partire dalla sua condizione:

"Sono ormai dieci giorni che mi alleno con il gruppo. Vengo da un periodo dove sono stato fermo, ma ho lavorato per cercare di recuperare prima. Poi decide il mister se schierarmi o meno".

MODULO - "I risultati stanno venendo. Non è il modulo o i numeri che contano, l'importante è fare la prestazione. Stanno arrivando i risultati, penso che sia anche giusto continuare così. In questi anni ho giocato sia in un centrocampo a tre che a due, poi sta al mister decidere quale schieramento mettere in pratica".

PERCORSO - "Non ci deve ingannare nulla. Una partita vale l'altra, il Pescara è una squadra forte e organizzata che conosce molto bene il campionato. Il Benevento deve pensare a fare il proprio cammino, pensiamo solo a fare punti e ad andare avanti per la nostra strada".

VOGLIA - "Negli ultimi anni ho seguito abbastanza il Benevento. C'è stata la possibilità anche in estate di firmare. Ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di vestire questi colori. Ho vinto due campionati con Livorno e Spal, mi sembra di rivivere lo stesso atteggiamento. Abbiamo una dirigenza ambiziosa, per noi è ancora più semplice seguirli e guardare il nostro obiettivo finale".

CONSAPEVOLEZZA - "Più partite fai e più cresce la consapevolezza della forza di questa squadra. Quando iniziano ad arrivare le vittorie la squadra acquisisce maggiori certezze nei propri mezzi".

TOUR DE FORCE - "Abbiamo un tecnico che non ci permette di pensare a questo. Ci ha parlato solo del Pescara, poi penseremo agli altri impegni".

CONDIZIONE - "Sono pronto anche domani. Non è facile stare fuori, è bello tornare a giocare dopo esserti allenato una settimana intera. Ci sono tante situazione da verificare, ma sono pronto".