Benevento, quattro assenze contro il Pescara Sono tre gli infortunati che salteranno il match dell'Adriatico

Sono ventuno i convocati da Inzaghi per la sfida di domani con il Pescara. Restano nel Sannio ben quattro calciatori: oltre allo squalificato Tello, infatti, non compaiono in lista gli acciaccati Volta, Antei e Kragl. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Tuia, Maggio;

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Schiattarella, Viola, Hetemaj, Vokic, Basit, Sanogo, Improta, R. Insigne;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Di Serio, Armenteros.