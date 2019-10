Inzaghi: "Gara delicata, a Pescara dovremo essere noi stessi" Il tecnico del Benevento: "La nutrita presenza del nostro pubblico sarà molto importante"

E' un Inzaghi concentrato quello che sta preparando l'incontro di domani con il Pescara. I giallorossi, dopo aver effettuato la rifinitura questa mattina, sono partiti alla volta di Pescara con ben quattro elementi in meno, considerata l'assenza dello squalificato Tello, unita ai forfait degli infortunati Antei, Volta e Antei. Il tecnico non distoglie lo sguardo dal proprio obiettivo e, a margine dell'evento tenutosi ieri a Telese Terme organizzato dal Rotary Club Valle Telesina, ha parlato così delle proprie aspettative legate al match dell'Adriatico:

"Sarà una partita importante come tutte. Il Pescara è in una situazione non molto felice, quindi mi aspetto un match particolarmente delicato. Affronteremo una compagine che nella passata stagione ha giocato la finale play off e che ha tra le proprie fila calciatori di spessore, come i vari Scognamiglio, Campagnaro e Memushaj. La classifica non rispecchia affatto il suo valore. Sono certo che lotterà per qualcosa di importante e dovremo stare attenti a tutto. Dalla nostra parte avremo molti tifosi al seguito e per noi sarà un aspetto non di poco conto. E' una gara complicata che cercheremo di giocare con lo spirito giusto, ben consci del fatto che dovremo mettere tutto noi stessi, altrimenti diventiamo una squadra normale. Se siamo quelli dell'ultimo periodo possiamo mettere in difficoltà chiunque".