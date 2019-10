Pescara - Benevento, il dato finale della prevendita Superata quota 1300 per i tifosi sanniti

Saranno 1331 i tifosi del Benevento presenti all'Adriatico per la sfida di domani con il Pescara. Il dato è relativo alle 19, orario in cui è ufficialmente terminata la prevendita per il settore ospiti. Un seguito più che positivo che quindi vedrà la Strega godere di un cospicuo supporto in una trasferta particolarmente insidiosa, contro un avversario che ha estremo bisogno di punti. I sanniti raggiungeranno l'Adriatico con pullman (diversi quelli organizzato dalla Curva Sud e da altri club) oltre che auto private. Sarà un vero e proprio esodo per cercare di spingere il Benevento alla vittoria, blindando quindi il primo posto in classifica.