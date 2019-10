La diretta web di Pescara - Benevento Seguite con noi il match dei giallorossi

Nona giornata di campionato per Pescara e Benevento che si affrontano allo stadio Adriatico. Il tecnico giallorosso, Pippo Inzaghi, ha dovuto fare i conti con diverse assenze, a partire dallo squalificato Tello per poi arrivare agli infortunati Volta, Antei e Kragl. In difesa scelte obbligate, mentre a centrocampo è stato preferito Improta al posto del colombiano. In avanti torna Sau che farà coppia con Massimo Coda, alla ricerca del gol per interrompere il digiuno. Previsti 1331 spettatori di fede giallorossa nella Curva Sud dell'impianto sportivo abruzzese. I giallorossi vogliono blindare il primato ottenendo un risultato positivo.

Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Machin; Borrelli. A disp.: Kastrati, Campagnaro, Del Grosso, Bruno, Brunori, Drudi, Pavone, Maniero, Di Grazia, Zappa, Ingelsson, Bocic. All.: Zauri

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Insigne, Viola, Hetemaj, Improta; Sau, Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Sanogo, Basit, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Schiattarella, Armenteros. All.: Inzaghi