Inzaghi: "Siamo mancati in tutto, dobbiamo rifarci subito" Il tecnico del Benevento: "Dispiace per i tifosi. Mercoledì dimostreremo che è stato un incidente"

Ecco il commento del tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, al termine del match perso all'Adriatico:

"Oggi siamo mancati sotto tutti i punti di vista, purtroppo prima o poi la sconfitta doveva arrivare. Non mi è piaciuto il modo in cui è arrivata, l'importante è che non si ripeta. Siamo ancora primi con ancora due punti di vantaggio, la fortuna più grande è quella di giocare subito mercoledì contro la Cremonese. Quindi da domani lavoreremo per rifarci subito. Dispiace aver subito quattro gol in una partita. C'è poco da dire, dobbiamo accettare la sconfitta ma come dicevo ai miei calciatori, anche nelle sconfitte così cocenti si riparte capendo da dove si è sbagliato. Siamo rammaricati per tutti i nostri tifosi a cui avremmo voluto regalare un'altra giornata. Adesso abbiamo due gare casalinghe, dobbiamo subito dimostrare che è stato un incidente di percorso ripartendo dalle otto partite che abbiamo fatto bene".