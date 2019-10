Benevento, Maggio: "Atteggiamento sbagliato sin da subito" Il capitano: "Domani analizzeremo quanto accaduto e puntiamo al riscatto con la Cremonese"

Dichiarazioni post partita per capitan Maggio che punta il mirino sulla Cremonese per cercare subito il riscatto dopo il poker subito quest'oggi all'Adriatico:

"Non è andata come volevamo. Dobbiamo analizzare bene quanto fatto, ma purtroppo questa è la serie B dove non puoi mollare niente soprattutto dal punto di vista della mentalità. Quando hai dei cali del genere rischi grosso, il 4-0 è un risultato pesante. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo di andare avanti e pensiamo alla gara con la Cremonese che sarà molto importante per riscattarci".

SVANTAGGIO - "Quest'anno non abbiamo mai rincorso, però diciamo che gli ultimi due gol subiti sono frutto di errori nati per troppa frenesia. Bisogna guardare avanti, già da domani mattina cercheremo di capire bene cosa è mancato con la massima tranquillità. Dobbiamo arrivare alla prossima partita con la giusta cattiveria".

ATTEGGIAMENTO - "Quando non c'è l'atteggiamento giusto affronti la gara in maniera poco convinta. Bisogna entrare sin da subito in campo con la giusta mentalità, altrimenti diventa difficile".

CREMONESE - "Abbiamo la fortuna di giocare contro una grande squadra come la Cremonese, quindi dobbiamo trovare gli stimoli giusti che sicuramente non mancheranno. Bisogna ripartire a testa alta. Penso che riusciremo a fare una grande partita perché saremo pronti".