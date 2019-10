Benevento, le pagelle. Hetemaj l'ultimo ad arrendersi Montipò incerto sul secondo gol, Tuia errore imperdonabile

Difficile trovare un giallorosso che abbia meritato ampiamente la sufficienza. Partita storta, pochi hanno salvato la faccia.

Montipò 5,5 – Pesa sulla sua prestazione l'intervento sul colpo di testa di Machin: a complicare tutto anche la deviazione di Letizia sul cross di Ciofani, che ha alzato la traiettoria. Quando le cose vanno male...

Maggio 5 – Un rientro sotto tono: dalle sue parti svaria Machin che è un'ira di Dio, difficile tenerlo, da trequartista il guineano non dà punti di riferimento e svaria dappertutto. E' uno di quelli che spaccano la partita.

Tuia 4,5 – Non ripete la bella prestazione di sabato scorso, anche il giovane Borrelli gli crea non pochi problemi. L'intervento mancato su Machin in occasione del terzo gol non è da lui.

Caldirola 5,5 – Anche lui va in difficoltà contro la densità che propone in attacco il Pescara. Sul rigore lui non c'entra assolutamente nulla, è una “visione” dell'arbitro.

Letizia 5 – Anche l'esterno napoletano non riesce a trovare cambi di passo per dare qualcosa in più alla squadra. E paga anche in fase difensiva, perchè quei due trequartisti (Galano e Machin) dietro la punta sono proprio difficili da tenere.

Insigne 4,5 – Sempre fuori dal gioco, mai un'iniziativa degna di tal nome. Una brutta prestazione per il fratello d'arte.

Hetemaj 6 – Uno degli ultimi ad arrendersi. Non sempre preciso nei rilanci, ma sul piano della volontà non tradisce mai. Prova anche a far gol di testa, ma il pallone finisce fuori.

Viola 6 – Anche lui ci mette tanta buona volontà. Nel primo tempo prova l'unico tiro giallorosso. Nella ripresa si sposta a sinistra facendo spazio a Schiattarella e prova a spingere tanto.

Improta 5,5 – Fa poco l'ala, ma tiene almeno il campo e prova a sporcare le linee di passaggio del Pescara. Meglio in fase di ripiegamento.

Sau 5,5 – La sua cosa migliore è l'assist a Coda che dovrebbe far gol. Poi è tutto difficile nell'affollata area pescarese.

Coda 5,5 – Non è un momento felice per lui, ma le occasioni migliori le ha sempre lui. Sbaglia il controllo nel primo tempo sul cross di Sau e si fa anticipare da Fiorillo, nella ripresa un suo colpo di testa viene salvato sulla linea da Bettella. Si era sul 2 a 0: poteva essere il gol della speranza

Schiattarella 6 – Entra quando la partita è già compromessa, ma prova a dare un po' d'ordine in una squadra che sembra stordita e senza reazione.

Armenteros sv – Sia lui che Vokic entrano a frittata già fatta: c'è poco da fare in quel momento.

Vokic sv – Esordio amaro in campionato.