Questa sera intervista esclusiva a Tello su Ottochannel 696 Il centrocampista giallorosso si è raccontato nello scenario offerto da Sannio Music Store

Intervista esclusiva realizzata ai microfoni di Ottochannel da parte di Andres Tello. Una chiacchierata interessante in uno scenario d'eccezione, rappresentato dall'attività commerciale "Sannio Music Store" di via Avellino. Tra chitarre, tastiere e altri particolari strumenti, il colombiano ha raccontato la propria esperienza sannita soffermandosi su degli argomenti che vanno oltre il calcio giocato, ma che toccano anche la sfera del privato. L'intervista andrà in onda questa sera, subito dopo la puntata di Ottogol, su Ottochannel 696.