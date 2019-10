Benevento, rientrano Antei e Kragl Ancora a parte Volta, non sarà tra i disponibili in vista del match con la Cremonese

Buone notizie per Pippo Inzaghi. All'allenamento di quest'oggi hanno partecipato anche Tuia e Kragl. I due calciatori, che hanno saltato la trasferta di Pescara per infortunio, torneranno tra i disponibili per il match di mercoledì in programma al Vigorito contro la Cremonese. Non sarà convocabile, invece, il centrale difensivo Volta, ancora alle prese con un problema fisico. Se in difesa i conti sembrano essere già fatti, con i soli Antei e Tuia che si giocano il posto, a centrocampo, qualora Inzaghi decidesse di schierare Kragl dal primo minuto, si aprirebbero degli scenari interessati per il tedesco che potrebbe essere inserito al posto di Insigne sull'out destro di centrocampo. Ipotesi che il tecnico sta valutando bene, anche per dare fiato al folletto partenopeo che recentemente è sembrato un po' opaco, considerati gli incontri ravvicinati.

I giallorossi proseguiranno il lavoro nella giornata di domani con la rifinitura, successivamente ci sarà la partenza per il ritiro pregara. Alle 18:30, il tecnico Pippo Inzaghi parlerà alla stampa per la consueta conferenza: l'incontro con gli esponenti dell'informazione sarà trasmesso, come di consueto, in diretta esclusiva su Ottochannel 696.