Del Pinto: "Siamo i più forti, ma dobbiamo dimostrarlo" Il centrocampista in vista della Cremonese: "Baroni verrà col dente avvelenato, non sarà semplice"

Ospite negli studi di Ottogol, il centrocampista giallorosso Lorenzo Del Pinto ha analizzato nel dettaglio cosa è mancato nella sconfitta subita dalla Strega nella trasferta di Pescara:

"E' stata una brutta partita. Ci aspettavamo un Pescara di qualità, ma non avremmo mai immaginato di perdere 4-0. Ci siamo confrontati nello spogliatoio per capire cosa non è andato per il verso giusto, alla fine credo che la cosa migliore sia quella di pensare al prossimo impegno. In fondo siamo ancora primi e un incidente di percorso può starci, soprattutto dopo un ottimo inizio di stagione. C'è stato un vero e proprio black out dopo il secondo gol e non deve più accadere: dobbiamo ripartire da lì. Siamo una squadra che ha tutti i presupposti per vincere, quindi dobbiamo stare tranquilli e giocare senza frenesie quando si è sotto, gestendo meglio l'episodio".

CREMONESE - "Quella di mercoledì sarà una gara dura e difficile. La Cremonese è stata costruita per vincere, infatti se guardiamo la rosa ci sono calciatori di assoluto livello come Ceravolo o Ciofani. Non sarà facile, ma siamo chiamati a fare risultato. Ritroveremo mister Baroni che verrà al Vigorito col dente avvelenato perché, considerato per come è finita l'esperienza sannita, cercherà di riscattarsi. Sappiamo ciò che dobbiamo fare: siamo i più forti, ma le chiacchiere le porta via il vento, sarà fondamentale dimostrarlo sul campo".

MODULO - "Prima di Pescara i risultati stavano andando per il verso giusto, quindi il mister non aveva alcun motivo di cambiare modulo. Sicuramente stiamo provando delle alternative, come il centrocampo a tre, ma sono scelte solo dell'allenatore":