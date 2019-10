La diretta web di Benevento - Cremonese Seguite con noi il match dei giallorossi

10' Ammonito Valzania per fallo su Viola

8' Buon palleggio della Cremonese. Il Benevento attende

5' Fase di studio della partita. Le squadre cercano i varchi giusti

18:51 Inizia la partita

18:50 La Curva Sud dedica una suggestiva coreografia a Ciro Vigorito con la frase: "All'ombra di ogni tuo ricordo, un'emozione trova spazio come come accordo, eterna e l'umiltà nel tuo sguardo"

18:48 Entrano le squadre in campo

Siamo al Ciro Vigorito per assistere al match tra Benevento e Cremonese, valido per il turno infrasettimanale della decima giornata di serie B. Le scelte attuate da Inzaghi rispecchiano le previsioni della vigilia, a eccezione dell'inserimento di Antei sull'out destro di difesa al posto di Maggio. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Antei, Tuia, Caldirola, Letizia; Kragl, Viola, Hetemaj, Tello; Coda, Armenteros. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Maggio, Improta, Gyamfi, Insigne, Di Serio, Sau, Vokic, Schiattarella. All.: Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Bianchetti, Ravanelli; Mogos, Arini, Gustafson, Valzania, Renzetti; Ceravolo, palombi. A disp.: De Bono, Volpe, Dos Santos, Boultan, Ciofani, Soddimo, Migliore, Deli, Castagnetti, Zortea, Dogo, Cerri. All.: Baroni

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

ASSISTENTI: Grossi di Frosinone e Margani di Latina

IV UFFICIALE. Massimi di Termoli