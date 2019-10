Kragl: "Tre punti importanti, contento per Coda" L'esterno offensivo: "In casa dobbiamo fare punti ed essere una forza con i tifosi"

Subito dopo il triplice fischio del match giocato contro la Cremonese è intervenuto ai microfoni di Ottochannel l’esterno Oliver Kragl. Ecco le sue dichiarazioni:

“Dopo la sconfitta di Pescara volevamo subito ripartire con una vittoria. Ci siamo riusciti. Sono felice dei tre punti e anche per Coda che finalmente si è sbloccato. Il mio ruolo? Mi trovo benissimo perché ho la possibilità di rientrare e calciare. Non ho segnato, ma sono contento del successo e dell’assist che ho fornito per il primo gol. Adesso ci sarà l’Empoli, dobbiamo dare tutto per vincere e portare a casa altri tre punti".

FATTORE CAMPO - "Dobbiamo fare punti importanti tra le mura amiche, dove dovremo essere sempre una forza con i tifosi”.