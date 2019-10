Coda: "Finalmente il gol. Ora voglio fare male a Bucchi" Il bomber giallorosso: "Grazie al mister e ai tifosi per la fiducia. Spero di continuare a segnare

Finalmente Massimo Coda. L'attaccante giallorosso ha realizzato il primo gol del match contro la Cremonese, riuscendo a sbloccarsi a distanza di quasi due mesi. Ecco le sue parole nel dopo gara:

“Non era una gara semplice perché abbiamo trovato una squadra che ci ha concesso davvero poco. Nella ripresa ci siamo mossi un po’ di più in avanti e siamo riusciti a trovare maggiori spazi per fare gol. Finalmente sono riuscito a segnare, non ce la facevo più ad aspettare. Il mister mi ha sempre dato fiducia e spero di continuare così. Dopo Pescara eravamo un po’ pensierosi perché dovevamo riscattarci al meglio e ci siamo riusciti. Siamo quelli prima di Pescara e l’abbiamo dimostrato. Sono contento anche dell’affetto dei tifosi e li ringrazio. L’Empoli? Domani cominceremo a preparare la sfida. Con Bucchi ho un ottimo rapporto, sarà un piacere affrontarlo ma proverò a fargli male”.