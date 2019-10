Improta: "Il gol una liberazione. Siamo un grande gruppo" L'esterno offensivo giallorosso: "Dopo Pescara abbiamo lavorato su noi stessi"

Insieme a Coda è tornato al gol anche Riccardo Improta. Una soddisfazione particolare per l'esterno offensivo che ha raccolto l'entusiastico abbraccio di tutti i compagni di squadra:

“Non era facile reagire dopo Pescara, ma siamo riusciti a portare a casa questa vittoria importantissima lavorando su noi stessi. Siamo un grande gruppo. Il gol arrivato nel recupero è stata una liberazione da parte di tutti: l’emozione più grande è stata quella di esultare con i compagni, soprattutto con chi gioca di meno e questo dimostra che siamo uno spogliatoio compatto. Non vedevo questa unione da tantissimi anni”.

ANDAMENTO - "Metto tutto me stesso per esprimermi al top. Quando entro in campo do l’anima e il cuore per la maglia. Sono tranquillo e credo in me stesso. Il ritardo nell’iniziare la preparazione non è stato un problema. E’ chiaro che questo ruolo non lo facevo da tempo, quindi pian piano mi ci sto abituando”.