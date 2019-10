Benevento, le pagelle. Caldirola impeccabile, Tello entusiasma Una bella prova di squadra, Inzaghi cambia poco e mantiene il collaudato 4-4-2

Cancellato lo 0 a 4 di Pescara con una prova esemplare, nella quale il Benevento ha schiantato senza ritegno una squadra forte come la Cremonese. Tante occasioni da rete, lombardi sempre tenuti nella loro metà campo. Vittoria meritata e limpida, al di là del sospetto di fuorigioco che ha accompagnato la prima rete di Massimo Coda.

Montipò 6,5 – Non deve compiere interventi decisivi, gli avanti della Cremonese non lo impensieriscono mai. Lui comunque è attentissimo.

Antei 7 – Consente a Maggio di rifiatare: ormai si è calato benissimo nel ruolo di esterno. Ha corsa, tecnica e anche intelligenza tattica.

Tuia 7 – Non aveva giocato una gran partita a Pescara, si riscatta subito, mettendo la muserula a Fabio Ceravolo, che in zona gol non si vede praticamente mai.

Caldirola 7,5 – E' il fato della difesa giallorossa. Impeccabile in ogni intervento, non sbaglia un'entrata con tempi e maniere giuste.

Letizia 7 – Anche “Frecciarossa” torna a percorrere la fascia sinistra come nei momenti migliori. Limita Mogos, menda in tilt Valzania, a cui Barone cambia corsia.

Kragl 7 – Il tedesco ci prova spesso nel primo tempo senza però aggiustare la mira. Nella ripresa azzecca l'assist a Coda in occasione del gol. Una buona prova.

31' st Improta 7 – Entra come sempre con un furore agonistico incredibile, è l'arma in più quando Inzaghi lo manda in campo dalla panchina. Sul finire si regala anche un gran gol, un sorso abbondante di autostima.

Hetemaj 6 – Un tantino sotto tono, non tanto per la mole di gioco che fa, quanto per la poca precisione del suo piede. Magari ha bisogno di un po' di riposo.

16' st Schiattarella 6,5 - Entra bene, con la sua classe e con l'esperienza che si ritrova. Va in trincea e spazza senza pudore. E' un giocatore ritrovato, un'ara in più per Inzaghi.

Viola 7 – La solita regia sontuosa, la squadra aspetta la sua spinta per cominciare a premere sull'ecceleratore. Cpsa che puntualmente accade nella ripresa.

Tello 7,5 – Una partita entusiasmante del colombiano, che meriterebbe anche il gol. E' in ogni parte del campo, fa l'esterno, ma anche l'incontrista dentro al campo. Se gioca così sarà difficile scalzarlo.

Armenteros 7 – Una prova di sostanza, con pochi tiri inporta, ma con tanto sacrificio e qualche assist prezioso.

38' st Maggio sv – Una serata per rifiatare, qualche minuto finale con la sua esperienza.

Coda 7 – Rieccolo, l'Ispanico. Fa gol alla sua maniera (conta poco se per qualche millimetro è in fuorigioco): saetta dalla destra come sa fare e tira un sospiro di sollievo. Coda è tornato.

All.: Inzaghi 7 – Cambia con moderazione e non rinnega il 4-4-2, che con Tello e Kragl funziona alla perfezione. Si riprende il primato solitario e torna a sorridere, lanciando baci al pubblico nel finale. La scena più bella.