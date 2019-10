Benevento, ripresa la preparazione verso l'Empoli La Strega lavora all'Imbriani. Si è registrata una impennata nella prevendita

Il Benevento ha accantonato la vittoria ottenuta contro la Cremonese per tuffarsi completamente nella preparazione del match di domenica con l'Empoli. Sarà un altro incontro molto importante, dove la Strega avrà la concreta possibilità di dimostrare con ancora più convinzione di essere la leader del campionato contro una diretta concorrente per la promozione in serie A. Quest'oggi coloro che hanno giocato ieri hanno effettuato un lavoro defaticante, mentre per gli altri c'è stata una classica seduta agli ordini dello staff tecnico. E' chiaro che, considerato l'incontro ravvicinato, i giallorossi hanno cominciato a studiare sin da subito l'avversario guidato dall'ex Bucchi, anche attraverso i filmati.

Probabile che salterà l'incontro l'infortunato Volta, per il resto Inzaghi avrà il gruppo al gran completo con capitan Maggio che scalpita per rientrare tra i titolari. Ci sarà l'imbarazzo della scelta, anche a livello di scelte tattiche, dato che resta sempre un'idea il passaggio al 4-3-2-1 con l'inserimento di Schiattarella nel trio di centrocampo, come tra l'altro annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa.

Intanto la vittoria ottenuta contro la Cremonese e il primo posto in classifica hanno permesso di far registrare un notevole incremento nella prevendita dei biglietti per la sfida con l'Empoli: a questa sera, infatti, se ne contano 517, rispetto agli 88 di ieri. Considerata la giornata festiva, la notturna e la caratura dell'avversario, si prevede un Vigorito ribollente d'entusiasmo per aiutare la Strega a ottenere un'altra, preziosa, vittoria.